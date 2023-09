RWDM krijgt 'njet' van Anderlecht, maar probeert het nog een keer voor andere aanvaller

RWDM is vandaag nog heel actief op de transfermarkt. Bij het bekijken van hun kern valt het ook op dat ze vrij weinig Belgen hebben. Dat proberen ze vandaag dus nog op te lossen.

Ze gingen dan ook op prospectie bij de buren uit Anderlecht. Eerst probeerden ze Mario Stroeykens los te weken, maar die mag absoluut niet vertrekken bij paars-wit. Vreemd, aangezien zijn contract eind dit seizoen afloopt.

Maar door het nakend vertrek van Raman mag Stroeykens niet weg aangezien hij op verschillende posities uitgespeeld kan worden. Hij kan zowel op de flank, centraal als in de spits uit de voeten. De bedoeling is dan ook om zijn contract te verlengen, maar daar stond hij tot nu toe weigerachtig tegenover.

Colassin naar RWDM?

RWDM gaat het vandaag nog een keer proberen. Ze hebben immers ook interesse in Antoine Colassin. Daar hebben ze wellicht meer succes bij, want de aanvaller komt niet meer in de plannen voor.