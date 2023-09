Prestigetransfer? Helemaal niet! Fredberg heeft wél redenen om Schmeichel naar Anderlecht te halen

Kasper Schmeichel tekende een contract voor één seizoen bij RSC Anderlecht. De transfer doet alvast de wenkbrauwen fronsen bij waarnemers en fans. Maar Jesper Fredberg heeft een héél duidelijke reden voor deze transfer.

We moeten er geen tekening bij maken: Kasper Schmeichel is een versterking voor iedere Belgische club. Bovendien is er géén financieel risico. De 36-jarige doelman is transfervrij zal niet meer verdienen dan bij een Belgische subtopper. Dan kan je HIER nog eens nalezen.

Bovendien kreeg Schmeichel géén speelgaranties. Voor onrust in de kleedkamer zal de 91-voudig Deens international dus ook niet zorgen. Al beseft Maxime Dupé wellicht dat hij zich de komende weken zal moeten blijven bewijzen om de paars-witte nummer één te blijven.

© photonews

Maar niet alleen het talent van Schmeichel zorgt ervoor dat de Deen in het Lotto Park is neergestreken. Jesper Fredberg gelooft namelijk dat Anderlecht dit seizoen de plaats aan de Belgische top opnieuw zal opnemen. En dat kan niét zonder topdoelman.

Na Dupé was er namelijk geen alternatief – stel je maar eens voor dat hij zich voor lange tijd zou blesseren - voorhanden. Colin Coosemans heeft zijn plaats bij elke Belgische middenmoter, maar ook de sportief directeur van Anderlecht twijfelt aan zijn capaciteiten als het echt om de knikkers zal gaan.

Surplus

Bovendien zorgt de komst van Schmeichel voor een surplus aan leiderskwaliteiten op het veld én in de kleedkamer. De Deen kent het klappen van de zweep, is een puntenpakker en weet wat het is om prijzen te winnen. En laat dat laatste nu net hetgeen zijn waar Anderlecht al enkele jaren om smeekt.