Jonge Duivel is er weer bij nadat hij niet naar EK mocht: "Mogen het niet licht opnemen"

Vanavond spelen de Jonge Duivels tegen Kazachstan. Killian Sardella is opnieuw van de partij bij de beloften.

Zeven caps heeft Killian Sardella bij de Jonge Duivels achter zijn naam staan, maar in juni mocht hij niet mee naar het EK in Roemenië en Georgië. “Het klopt dat ik op dat moment teleurgesteld was, want het EK was een van mijn doelstellingen aan het begin van het seizoen, maar de omstandigheden zaten niet mee”, liet hij op de persconferentie weten.

“Ik had niet gespeeld in de play-offs, dus de vorige coach moest zijn keuzes maken. Mijn seizoen is twee à drie maanden geleden opnieuw begonnen en ik heb de bladzijde omgeslagen.”

Nu moet hij één van de sterkhouders zijn. “We hebben een lange trainingsweek achter de rug. Het heeft ons geholpen om aan elkaar te wennen en bepaalde spelers te leren kennen. De sfeer zit goed en iedereen kan het goed met elkaar vinden. We hebben een goeie groep.”

Zijn eerste doelpunt voor de Jonge Duivels scoorde hij in juni 2021 tegen Kazachstan. “Het is een mooie herinnering. Het was ook de eerste wedstrijd van de vorige campagne. We wonnen met 1-3, maar ik weet nog dat het een heel moeilijke wedstrijd was.”

Het wordt volgens Sardella dan ook een gevaarlijke partij vanavond. “Het is een team dat heel verdedigend speelt: heel sterk, heel solide, veel tegenaanvallen en stilstaande fases. Dit zijn wedstrijden waarin we waakzaam moeten zijn. We mogen het niet te licht opnemen en moeten ons 100% geven.”