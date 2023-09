Van Bommel wil wat kwijt over de sterkte van Antwerp na zege in Westerlo: "Mooi om te zien"

Antwerp won vrijdagavond met duidelijke 0-3 cijfers op het veld van Westerlo. Na afloop van de partij was coach Mark van Bommel helder over hoe hij denkt over de prestatie van zijn team: "Ik ben uitermate tevreden".

"Ik ben uitermate tevreden, met name over de manier waarop we deze match wonnen. Dat klinkt misschien gek want het was niet zo spectaculair, maar heel volwassen. We hielden de controle over de wedstrijd."

"Soms moet je investeren in de wedstrijd, dat je geduldig blijft, dat je gecontroleerd blijft. Met geduld spelen is niet langzaam, maar de juiste beslissingen nemen. Ik denk dat we dat heel goed gedaan hebben."

"Daardoor krijg je de tegenstander pas op het einde echt op de knieën krijgt, maar dat heeft te maken met dat je het het eerste uur heel erg goed doet."

De Nederlandse oefenmeester vestigde ook de aandacht op een sterkte van zijn team, met name de kwaliteit van de selectie waardoor ook de invallers voor het verschil kunnen zorgen.

"Ik ben ook heel erg tevreden over de jongens die zijn ingevallen. Dat is één van de sterktes van deze selectie. Wie je ook inbrengt, het niveau blijft hoog en de invallers maken ook nog eens het verschil. Dat is mooi om te zien."