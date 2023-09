Wouter Vrancken komt met duidelijke boodschap: "Het tegendeel is hier waar"

KRC Genk trekt dit weekend naar Union SG. Wouter Vrancken wil dringend punten scoren met de Limburgers.

KRC Genk kwam al bij al tevreden uit het slot van de zomermercato. Enkel Trésor en Preciado vertrokken nog, maar spits Andi Zeqiri en rechtsachter Zakaria El Ouahdi kwamen er wel nog bij voor Vrancken en co.

“Ik ben heel blij met die transfers”, klinkt het in Het Belang van Limburg. “Want zowel in de spits als op de rechtsachter hadden we absoluut versterking nodig. Mijn eerste indruk van de nieuwelingen? Andi en Zakaria zijn jongens met een goede mentaliteit, ik hoop dat ze snel hun waarde kunnen laten zien. Ze zijn alleszins klaar om te spelen en zitten zaterdag in de kern.”

Voorlopig is de oogst voor KRC Genk met 8 op 15 toch wel aan de magere kant. “Over het spel ben ik heel tevreden, niet alleen in de competitie maar ook in Europa. Maar we zijn te vaak niet efficiënt genoeg geweest. Daar werken we aan.”

Zijn ploeg viel echter niet in de te verwachten valkuil. “Ik ben wel trots op het feit dat de spelersgroep niet uit elkaar is gevallen in die moeilijke maand augustus, want dat is altijd een risico. Het tegendeel is hier waar, we zijn als groep sterker geworden en zijn blijven vechten voor elkaar.”