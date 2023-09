Ronny Deila komt met opvallende naam van ploeg aandraven: "Zelfs zij mogen bellen"

Ronny Deila is sinds dit seizoen de trainer van Club Brugge. De verwachtingen liggen bijzonder hoog.

Ronny Deila trok van Stromsgodset naar Celtic, een club met 60.000 man in de tribune. De Noor pakte er twee titels, maar was eigenlijk niet klaar voor die job.

“Dat was logisch - op zoiets kon ik me simpelweg niet voorbereiden. Mentaal was het uitdagend, in die mate dat de fun op het einde weg was. Ik was op. Dan ben je kansloos”, vertelt Deila erover aan Het Nieuwsblad.

Toch zou hij het direct opnieuw doen. Ondertussen heeft hij immers al veel watertjes doorzwommen. “De stap was te groot. Het was alsof ik van het eerste leerjaar naar het zesde middelbaar ging. Het zal nooit meer zo heavy zijn als toen.”

En dus mag er na Club Brugge een hele grote club komen voor Deila. “Simpelweg omdat ik inmiddels wel de nodige bagage opgedaan heb. Ik durf nu zelfs te stellen dat ik eender welke ploeg zou kunnen trainen.”

“Zelfs Real zou mogen bellen: naar mijn gevoel ben ik nu klaar voor elke uitdaging. Puur hypothetisch, hé. Een vertrek is niet wat ik wil”, voegt Deila er snel aan toe.