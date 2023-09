Peter Vandenbempt ziet waar Anderlecht fouten maakt: "De limiet is toch wel bereikt"

RSC Anderlecht staat momenteel op de vierde plaats in het klassement. Een paar weken geleden was dat nog de eerste plaats. Maar alles is dan ook nog niet helemaal in orde bij paars-wit.

Dat ziet ook Peter Vandenbempt. De commentator is van mening dat de Deense onderonsjes niet helpen bij Anderlecht. "De Deense invloed moet wel binnen de perken blijven. Ik denk dat de limiet ongeveer bereikt is", vertelde hij bij Sporza. "Ik begrijp dat je in de opbouwfase kiest voor wie je kent en er waren een paar opportuniteiten, maar als deze Deense trend zich nog meer doorzet, dan wordt het wel een beetje ongezond", gaat Vandenbempt verder. "Bij de volgende persoon die ik zou aanwerven, in welke functie dan ook, zou ik toch niet voor een Deen gaan." Ook in het doel staat er nu zo'n moeilijk dilemma klaar. Zo moet Brian Riemer een van de volgende weken toch eens gaan beslissen wie in doel komt. Wordt het Deens international Kasper Schmeichel, of toch Maxime Dupé, die als eerste aankwam?