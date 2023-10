Dit heeft Antwerp nodig om hun probleem op te lossen

De seizoensstart is ondertussen afgelopen en het klassement heeft vorm gekregen. Antwerp FC staat momenteel vijfde in de stand, maar er lijkt wat aan de hand.

Antwerp lijkt het steeds moeilijker te krijgen met het maken van doelpunten. Ze scoorden in hun laatste vier wedstrijden niet. Tegen Barcelona, RWDM, KAA Gent en KV Mechelen kregen ze het moeilijk.

De bus parkeren

KAA Gent pakte uit met een stevig blok tegen de Great Old. En Hein Vanhaezebrouck slaagde er dan ook in om de troepen van Mark Van Bommel af te stoppen.

"Er is één groot verschil met vorig jaar. Toen zetten de ploegen veel sneller druk op Antwerp, maar nu parkeren ze al sneller de bus. Dat wil zeggen dat er veel meer mensen in en rond de eigen 16 meter blijven hangen", vertelde Arnar Vidarsson bij Extra Time.

Antwerp scoorde dit seizoen 13 doelpunten. Opvallend is dat negen hiervan tegen KV Kortrijk en KVC Westerlo waren, de twee laatste in de stand. In de andere zeven wedstrijden deden ze de netten slechts vier keer trillen. Een brilscore zagen we dan ook al drie keer dit seizoen bij de stamnummer 1.

Een echte nummer 10

Wat missen ze dan bij Antwerp? Vincent Janssen miste dan wel twee strafschoppen tegen RWDM, al ligt het zeker niet enkel aan hem. "Ze hebben nood aan een nummer 10, die in en rond de grote rechthoek nog iets extra's kan brengen", klonk het nog bij Vidarsson.

Keita, Vermeeren en Ekkelenkamp spelen nu voornamelijk op het Antwerpse middenveld. Al is geen van hen een 10, die het blok van de tegenpartij weet open te breken. Wanneer de aanvallers dan ook nog eens laten afweten, schiet er niet veel meer over.