Tedesco verklaart waarom hij Keita wel en Vermeeren niet opriep: "Dit is geen beslissing tegen hem"

Laten we zeggen dat Domenico Tedesco niet echt voorspelbaar is. Veel waarnemers vonden het nu toch eindelijk tijd voor Arthur Vermeeren bij de Rode Duivels. De bondscoach dacht er anders over en riep... ploegmaat Mandela Keita op.

Keita werd zelfs niet genoemd in de discussie voor een extra middenvelder bij de nationale ploeg. Tedesco heeft echter voor een profiel gekozen, legde hij uit. "We verwachten een moeilijke wedstrijd tegen Oostenrijk en Zweden, die heel fysiek spelen. Daarom hebben we veel kracht nodig op het middenveld. Daarom kozen we voor Keita", klonk het.

Youri Tielemans, die zijn dagen op de bank slijt bij Aston Villa, is er dan weer wel bij. "Iedereen in de selectie heeft matchritme", zei Tedesco. Al is dat bij Tielemans wel beperkt. "Gisteren heeft hij 90 minuten gespeeld, dus ik maak me geen zorgen. Het is geen gemakkelijke periode voor Youri. Hij heeft veel kwaliteit, maar Aston Villa heeft veel spelers met kwaliteit rondlopen. Ik kijk niet alleen naar de cijfers."

De vraag is niet of Vermeeren voor de Rode Duivels zal spelen, maar wanneer

Maar Vermeeren maakt zowel in de competitie als op het Europese toneel indruk. "Met deze selectie wil ik niet zeggen dat Vermeeren niet klaar is, maar we hadden nood aan een ander profiel. Mandela heeft dat. Ik ging naar de wedstrijd tegen Shakhtar kijken, maar niet voor hem. Vermeeren ken ik al."

Volgens de bondscoach hoeft de 18-jarige middenvelder zich ook geen zorgen te maken. "Het is geen vraag of hij voor de Duivels zal spelen, wel wanneer. Deze beslissing is niet tegen hem, maar voor Mandela. Of ik een gesprek met hem zal hebben? Ja, als hij hier is met de beloften."