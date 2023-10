Hoofd jeugdopleiding Antwerp doet het verhaal van de jonge Vermeeren: "Je zag dat hij te goed was"

Arthur Vermeeren is dan toch Rode Duivel. De 18-jarige middenvelder verdient dat ook gezien zijn prestaties bij Antwerp. Velen zijn verbaasd door zijn snelle opkomst, maar niet Steven Smet, hoofd jeugdopleiding van The Great Old.

Smet had al jaren genoeg gezien. "Voor de start van de voorbereiding van vorig seizoen vroegen Marc Overmars en Mark van Bommel aan Gill Swerts, Stef Wils en mezelf welke beloften mogelijk in aanmerking zouden komen voor de eerste ploeg. We zeiden alle drie redelijk overtuigend: 'Vermeeren'", klinkt het in GvA.

Vermeeren was toen de jongeste speler van de beloftenploeg, maar stak er al bovenuit. "Hij stond volgens mij in weinig scoutingboekjes. Je moest hem echt wekelijks zien spelen om te beseffen hoe goed hij was. Er werd ook toen al vaak gesproken over de breedte van zijn schouders. Dat hij te frêle was en te weinig fysieke kwaliteiten had. Maar er stond wel een uitstekend hoofd op", vervolgt Smet.

Zijn kwaliteiten waren al snel duidelijk. “Vermeeren creëerde als jeugdspeler tijd en ruimte voor zichzelf door uit het duel te spelen. Hij zag de oplossing gewoon sneller dan de andere spelertjes. En dat doet hij nu eigenlijk nog altijd."