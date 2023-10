"Ik was dronken": daders kennen hun straf na diefstal uit Jan Breydelstadion

Het Jan Breydelstadion werd in maart 2022 opgeschrikt door een diefstal. De daders kennen nu hun definitieve straf.

G.B. (48) en M.G. (37) probeerden op 6 maart 2022 een tas met spelersmateriaal van Club Brugge te ontvreemden uit het Jan Breydelstadion. Beiden werden toen op heterdaad betrapt door de conciërge en zijn gezin.

Effectieve celstraf

De tas konden ze niet meenemen, via camerabeelden werd hun auto daarna ook snel gevonden. M.G. heeft nu in een verklaring voor de rechtbank weten te verklaren dat hij dronken was op de bewuste dag, in de hoop zo de vrijspraak te krijgen.

Ze kregen in eerste instantie een minnelijke schikking voorgelegd, maar hadden die nooit betaald. Uiteindelijk kregen G.B. en M.G. kregen respectievelijk zes en vier maanden effectief, na beroep is daar nog de helft effectief van. Dat meldt Het Nieuwsblad.