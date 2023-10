Gaat het plots héél snel? 'Engelse topclub gaat vol op het gaspedaal voor sterkhouder van Club Brugge'

Andreas Skov Olsen lijkt nu echt aan zijn laatste maanden bij Club Brugge bezig. Arsenal FC wordt concreet voor de Deen.

We schreven enkele dagen geleden al dat Andreas Skov Olsen in de belangstelling staat van Arsenal FC en Tottenham Hotspur. Dat kan u HIER nog eens nalezen.



De Engelse kranten weten dat The Gunners snel willen schakelen. Arsenal heeft een eerste bod geformuleerd dat in de buurt komt van de marktwaarde van de Deen.

Kloof



Transfermarkt schat die marktwaarde op een slordige veertien miljoen euro. Het spreekt echter voor zich dat Vincent Mannaert eerder een bedrag boven twintig miljoen euro in gedachten heeft.