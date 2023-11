🎥 Een furieuze John Textor, voorzitter RWDM en Botafogo, heeft een rechtszaak aan zijn been

Dat John Textor heetgebakerd kan zijn dat is algemeen geweten. Nu heeft de voorzitter van onder andere RWDM een rechtszaak tegen hem lopend.

RWDM

John Textor, de Amerikaanse eigenaar van onder andere RWDM, had bij de Brusselse club zich al direct laten gelden na de promotie naar de Jupiler Pro League. Dit door de volledige sportieve staf te ontslaan vlak voor de start van de competitie.

Olympique Lyon

Bij het Franse Lyon, waar hij ook eigenaar van is, loopt het ook niet van een leien dakje. De supporters daar nemen het de Amerikaanse voorzitter kwalijk dat hij een slecht aankoopbeleid voert waardoor de club in sportieve malaise is terechtgekomen.

Oorlog bij Botafogo

Textor is tevens eigenaar van het Braziliaanse Botafogo en daar heeft hij zich laten gelden na de 3-4 nederlaag tegen Palmeiras. Na een rode kaart van zijn club (bij een 3-1 voorsprong) haalde hij uit na de wedstrijd. “Dat heeft alles veranderd, maar heel de wereld heeft gezien dat het geen rood was”, raasde Textor voor de Braziliaanse tv. “Het was diefstal, omkoping. Ednaldo, je kan me hiervoor een boete opleggen, maar je zou morgenvroeg best opstappen. Dit kampioenschap is een farce geworden.”

Hij heeft nu een rechtszaak omwille van smaad aan zijn broek. De Braziliaanse bondsvoorzitter (Ednaldo) stapte naar de rechtbank en de Braziliaanse voetbalbond heeft zich hierbij aangesloten als burgerlijke partij.