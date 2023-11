Vanhaezebrouck mist Darko Lemajic en had hem er graag bij gehad tegen Anderlecht: "Maar daar kunnen mijn spitsen niks aan doen"

Hein Vanhaezebrouck had weinig om over te klagen na de match tegen Anderlecht. Behalve over zaken waar hij geen controle over heeft. De lengte van zijn spelers bijvoorbeeld.

Vanhaezebrouck was uiteraard ontgoocheld na een match die Gent grotendeels gedomineerd had. "Net als mijn spelers, maar dat toont ook hoe ambitieus deze groep is. Ik ben enkel ontevreden over de laatste vijf-zes minuten van de eerste helft", klonk het bij Vanhaezebrouck.

"We stappen uit waar we niet moeten uitstappen, we waren niet scherp genoeg... (om er fijntjes aan toe te voegen) In die eerste helft was er bijna meer extra tijd dan in de tweede. Maar goed, onze spitsen hadden niet hun beste dag. Samoise scoort met een afstandsschot, maar hij was de enige die dat tot drie keer toe probeerde."

Lang getwijfeld of we Lemajic niet zouden houden

Om daarna tot de kern van zijn probleem te komen. "We missen gewoon gestalte in de box. Er komen wel centers, maar er is niemand om ze af te werken. Dat is geen kritiek op mijn spitsen. Zij kunnen er ook niet aan doen dat ze 1m80 zijn. En mijn middenvelders dat ze 1m75 zijn."

"Die centers zouden dan moeten komen in de zone waar geen lange mannen staan. Ik mis een groot iemand. We hebben lang getwijfeld of we Darko Lemajic niet zouden houden. Hij speelde vorig seizoen 260 minuten, maar deed daarin wel zijn job, want hij scoorde twee keer. Iemand met kopbalsterkte hebben we nu niet."

"We hebben daar wel naar gezocht deze zomer. Zo iemand had ons vandaag wel kunnen helpen. Maar in het algemeen ben ik trots op wat mijn ploeg liet zien. En dat tegen een ploeg die tien matchen minder heeft gespeeld."