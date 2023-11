'Standard sluipt dichter bij de opvolger van Yaya Touré en assistent Carl Hoefkens: deze nieuwe stap is gezet'

Carl Hoefkens weet wie hij als zijn nieuwe assistent mag verwelkomen. Een nieuwe stap is gezet om de deal te beklinken: het contract zou ondertussen ondertekend zijn.

Dat meldt alvast Het Nieuwsblad. Volgens de krant heeft Bernd Thijs deze ochtend zijn handtekening gezet onder een contract tot het einde van het seizoen als assistent-coach bij Standard. De Rouches zochten iemand om die positie in te vullen na het plotse vertrek van Yaya Touré.

Oude bekende als assistent van Hoefkens

Het had die laatste nog maar aan het begin van dit seizoen met grote trom binnengehaald, maar een avontuur in Saoedi-Arabië kwam op het pad van de Ivoriaanse ster. Sinds zijn vertrek kwam al snel Bernd Thijs, een oude bekende op Sclessin, in beeld.

Nu zijn handtekening gezet is, kan op Sclessin over gegaan worden tot de orde van de dag en is het enkel nog wachten op de officiële aankondiging. Carl Hoefkens krijgt alvast de T2 waar hij voor had gepleit. Aan de vernieuwde technische staf om nu ook weer de resultaten de goede richting in te duwen.