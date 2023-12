🎥 Is dit de vreemdste strafschopfout ooit?

Soms gebeuren er vreemde dingen in de Saoedische competitie. Dat werd nu opnieuw bewezen.

De prijs voor vreemdste (of domste) penalty kunnen we al uitreiken. Tijdens de wedstrijd tussen Al Hazm en Al-Fateh in de Saoedische competitie kregen we een opmerkelijk beeld te zien.

Een speler van Al-Fateh probeerde de bal plots uit de handen van zijn eigen doelman te slaan, door op de keeper zijn hand te kloppen. Een heel opmerkelijk beeld was het, niemand weet wat er in het hoofd van de speler omging.

De strafschop die volgde werd omgezet. De stand kwam op 2-0 te staan voor Al Hazm, dat uiteindelijk de wedstrijd ook met die score won.