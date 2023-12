De strijd om goudhaantje Club Brugge wordt steeds nijpender: vele miljoenen, maar pijnlijke wintertransfer op komst?

Antonio Nusa maakte dit seizoen al veel indruk, zowel in België als erbuiten. De scouts hebben hem allemaal op het verlanglijstje staan. En dus zou het wel eens een pittige winter kunnen gaan worden.

Fulham en Chelsea hebben zich allebei al gemeld voor Antonio Nusa. En zeker Chelsea zou daarbij steeds concreter worden voor de jonge Noor. Zij hebben dan ook dringend versterking nodig op hun flanken, klinkt het in Engeland.

De club staat op dit moment in de lagere middenmoot van de Premier League (amper twaalfde). En dus is het alle hens aan dek bij The Blues. En bij uitbreiding dus ook bij Club Brugge, waar ze mogelijk hun goudhaantje zien vertrekken.

Ferme prijs rond de nek van Antonio Nusa

Afgelopen zomer was er ook al interesse vanuit diverse hoeken, maar wilde de Noorse winger nog graag blijven bij Club Brugge. Ondertussen krijgt hij daar wel steeds meer een invallersstatuut, waardoor hij misschien toch anders beslist komende winter.

De maand december zal zeker van belang zijn daarin, waarbij ook de resultaten van Chelsea op de voet zullen worden opgevolgd. Blauw-zwart heeft een serieus prijskaartje om de nek gehangen van zijn goudhaantje.