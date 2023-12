Riemer heeft weer slecht nieuws: wintermercato of Futures moeten soelaas brengen

Brian Riemer heeft een probleem op links. Allebei zijn vleugels zijn niet beschikbaar voor de match tegen Antwerp. Thorgan Hazard kan nog steeds niet op een bal trappen en Francis Amuzu heeft een terugval gekend.

Het probleem met Thorgan begint nu toch wel lang te duren. "Kijk, ik verstop niks. Ik ben heel transparant over de situatie. We hebben nog maar eens 200 scans gemaakt en er is geen gevaar. Hij heeft een harde tik op zijn knie gekregen en hij kan nog steeds niet trappen. Ik heb een sterk geloof dat hij er tegen Genk wel zal bij zijn."

Zijn eerste vervanger, Francis Amuzu, is er ook nog niet bij. "Hij heeft een kleine terugval gekend. We hebben zijn probleem opgelost (met een operatie, nvdr.). Maar hij moet nog wennen aan de nieuwe manier waarop zijn lichaam werkt. Hij voelt kleine dingen als hij zijn topsnelheid bereikt. En dat is voor hem nogal belangrijk", aldus Riemer.

En Amuzu is momenteel heel belangrijk voor Riemer, want hij is wel degelijk de enige met pure snelheid in de kern. Tegen topploegen heeft Riemer niemand anders buiten Raman. "En dat is toch nog altijd meer een spits. Tegen teams die hoge druk zetten tegen ons moeten we gebruik maken van de ruimte achter de linies. En daarom is Francis zo belangrijk."

Moet dat dan opgelost worden tijdens de wintermercato? "Ik denk dat het met ons budget moeilijk zal worden om een betere speler met meer kwaliteiten te vinden dan Amuzu. Op termijn denk ik wel aan Nilson Angulo, die het goed doet bij de Futures. Zal dat al voor januari of volgende zomer zijn? Dat zullen we zien. Maar hij heeft het potentieel."