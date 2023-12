Analisten zijn het oneens over wie nu de beste ploeg (na Union) is in JPL: "Dat is écht gek"



De titelstrijd zou nog wel eens heel spannend kunnen worden. Er is uiteraard leider Union SG, maar er zijn nog steeds veel kapers op de kust. Zelfs de analisten zijn het er niet helemaal over eens wie de grootste uitdager nu is. Tuur Dierckx vindt dat Antwerp heel goed bezig is: "Balikwisha speelt al een heel seizoen op een hoog niveau wat mij betreft. Ejuke is een verbetering ten opzicht van Muja en ze hebben nu ook een tweede spits die op twintig minuten nog iets kan betekenen als Janssen erdoor zit." Spanning groot in de Jupiler Pro League "En ik denk dat Antwerp nu ze uit Europa liggen ook meer punten gaan pakken in de competitie", ging Dierckx verder in 90 Minutes. "Dat Union SG 18 op 18 haalde na donderdagmatchen in de Europa League? Dat is echt gek." Sam Kerkhofs wijst dan weer naar een andere uitdager: "Club Brugge heeft na Union de beste ploeg." Filip Joos begint daaraan te twijfelen, omdat Club Brugge blijft morrelen en Antwerp ook verdedigend zeer sterk staat. Iets wat Kerkhofs dan weer wel toegeeft: "Daardoor kunnen ze die aanvalsgolven ook lanceren", beseft hij.



