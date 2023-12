Joseph Akpala stipt grootste probleem bij KV Kortrijk aan

KV Kortrijk beleeft een waar horrorseizoen. Voorlopig is het nog steeds aan Joseph Akpala om de ploeg uit het slop te halen.

Een mislukte overname afgelopen zomer zette meteen de verkeerde toon bij de Kerels. Twee trainersontslagen later blijft de club in moeilijk vaarwater zitten. Assistent Joseph Akpala neemt in afwachting van een definitieve beslissing over wie hoofdtrainer wordt de honneurs voor een tweede keer waar.

Het grote probleem is niet ver te zoeken. KV Kortrijk scoort gewoon geen doelpunten. Als ex-spits komt dit dubbel zo hard binnen bij Akpala. “Natuurlijk zie ik dat probleem ook. Het is niet leuk, zeker niet als ik zelf aanvaller was. Ik wist makkelijk de weg naar doel te vinden, maar het draait niet meer om mij”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

“De spitsen moeten vertrouwen hebben en wanneer ze beginnen scoren, dan volgen de doelpunten al snel. Je mag nog zo veel balbezit hebben, voetbal draait nu eenmaal om goals maken.”

Akpala probeert alvast rust te brengen. “Langs de zijlijn ben ik zeer actief, maar naast het veld ben ik een rustig persoon. Ik had het ook graag als een trainer zo was. Het brengt leven en energie in een groep. De spelers zien dat de coach gedreven is en willen net dat tikkeltje meer doen voor hem.”