Aan deze voorwaarden wil Antwerp de transfer van Arthur Vermeeren nu al afwerken

Inkomend zal er niets gebeuren bij The Great Old deze winter. Maar gaat er nog iets bewegen rond Arthur Vermeeren? Want voor één bepaalde constructie staan ze op de Bosuil wel open om zijn transfer nu al af te werken.

Alle partijen hebben al gezegd dat Vermeeren tot het einde van het seizoen bij Antwerp blijft. Vermeeren zelf heeft dat enkele weken geleden nog eens benadrukt. Maar een wintertransfer is niet helemaal uitgesloten. Het valt gewoon te zien wat de voorwaarden zijn. Als een topclub hem nu al wil binnen halen en het geld op tafel wil leggen, om hem daarna nog voor een half jaar te verhuren aan The Great Old, dan zullen ze bij Antwerp waarschijnlijk op de banken staan juichen. Het zou het cashflowprobleem oplossen en de verliezen van de voorbije jaren compenseren. Het zou een oplossing zijn voor alle partijen. De topclub die het eerst wil toeslaan om hem aan zich te binden, maakt dan ook goeie kans als ze iets zien in dit scenario. Er werden al heel wat namen genoemd met de nodige middelen: Barcelona, Manchester United, Dortmund...