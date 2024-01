Riemer overweegt wel héél creatieve oplossing als vervanger voor Vertonghen

Anderlecht moet volgende week woensdag aan de slag in de beker tegen Union, de ploeg waar ze in drie jaar tijd nog niet van konden winnen. De tegenstander heeft problemen door de jongens die naar de Afrika Cup vertrokken zijn, maar ook Brian Riemer moet oplossingen zoeken.

Zoals gisteren al geschreven: Jan Vertonghen ontbreekt tegen Union gezien zijn enkelblessure nog niet voldoende hersteld is. Ook Thomas Delaney, die de voorbije twee matchen depaneerde, is er niet bij. En dus zoekt Riemer op stage oplossingen.

Moussa N'Diaye is één van de mogelijkheden, maar Riemer testte gisteren op training ook Théo Leoni uit als centrale verdediger. Toch wel een verrassing, want Leoni is zeker niet van de grootsten of de breedste. We geloven dan ook niet dat het echt zover zal komen.

De kans is groot dat Riemer één van zijn linksbacks naar het centrum trekt. N'Diaye of Augustinsson dus. Op rechts vervangt Louis Patris dan de geblesseerde Killian Sardella.