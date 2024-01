Lorin Parys zegt wat de doorslag gaf om twee bekermatchen niet te laten doorgaan

De Pro League besliste woensdag om twee kwartfinales in de Croky Cup af te lassen. Bij veel supporters kon die beslissing op weinig begrip rekenen.

Het winterweer werd al vorige week aangekondigd, maar toch duurde het woensdag nog tot de middag vooraleer de Pro League een beslissing nam over de bekermatchen.

Uiteindelijk werd beslist dat de wedstrijden tussen Union-Anderlecht en OHL-Antwerp afgelast werden. Het duel tussen KV Oostende en RWDM kon wel doorgaan.

“We waren al een aantal dagen met de kalendermanager Nils Van Brantegem en het KMI de situatie aan het opvolgen”, legt Lorin Parys, CEO van de Pro League uit aan Het Laatste Nieuws.

“We zagen dat die weersvoorspellingen veranderden en elkaar wat aan het tegenspraken waren. Woensdagmorgen om 11u hebben we een vergadering gehad, waarop beslist werd dat er een probleem was voor de matchen in Union en OHL.”

De doorslaggevende factor was duidelijk voor Parys. “Op een bepaald moment moet je een beslissing nemen. Je houdt rekening met bepaalde criteria zoals de bespeelbaarheid van het veld en de veiligheid van de fans. Het KMI zei dat het tot 3u vannacht kon sneeuwen in Leuven en in Brussel.”

Het is hopen dat het de laatste kalenderwijzigingen zijn voor dit seizoen, want veel speling is er niet meer in de kalender, zo geeft Parys nog mee.