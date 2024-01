Absolute sterkhouder Club Brugge schreeuwt zéér grote ambitie uit

Igor Thiago maakt geweldig veel indruk. Ook tegen KAA Gent in de Beker van België zorgde de Braziliaan voor het verschil door het enige doelpunt van de wedstrijd te scoren. En dus is hij van goudwaarde voor blauw-zwart.

Ook tegen KAA Gent in de kwartfinales van de Beker van België was het dus snel opnieuw raak voor de speler van Club Brugge, die zo maar blijft doelpunten maken. Na een knappe actie van Skov Olsen was hij bij de pinken om van dichtbij de 0-1 binnen te steken.

Met meer dan 20 doelpunten over alle competities heen is hij van goudwaarde voor blauw-zwart. De Braziliaanse U23 stak een oproepingsbrief in de bus van Club Brugge, maar blauw-zwart besloot hem niet te laten vertrekken.

Igor Thiago wil kampioen worden met Club Brugge

"Ik zit aan 21 doelpunten, maar ik stel geen limieten. Ik voel me geweldig hier", aldus Igor Thiago zelf in een reactie na de 0-1 op bezoek bij KAA Gent. "Ik wil alles doen voor Club Brugge, dus ik snap de keuze al is het een droom om ooit voor Brazilië te spelen."

Want met Club Brugge wil Thiago dit seizoen voor het allerhoogste gaan: "Ik wil kampioen worden. Ronny Deila en de ploegmaats geven me veel vertrouwen."