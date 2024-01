Anderlecht ineens zwaar onder druk en dat gaan supporters morgen nog eens extra duidelijk maken

Het achtste verlies op rij tegen Union SG heeft er wel ingehakt bij de supporters van Anderlecht. Nadat het dit seizoen grotendeels rustig bleef door de resultaten begint het nu toch te branden.

Ineens is er nog weinig goed. Zelfs Brian Riemer krijgt de wind serieus van voor. Het is uiteraard vernederend om telkens de Brusselse derby te verliezen. De supporters leven er telkens met grote hoop naartoe, zeker nu de ploeg erg versterkt is, maar komen steeds ontgoocheld terug.

Niet enkel de heethoofden die gisteren met bekertjes gooiden, hebben dat gevoel. Er zijn sinds vandaag plannen om nog wat extra druk te zetten op de spelersgroep. De fans zouden morgen de laatste training voor de nieuwe match tegen Union willen gaan bijwonen.

De bedoeling is wel niet om amok te gaan schoppen, maar wel om de spelers een hart onder de riem te steken, maar hen tevens te motiveren om zondag de voet naast de Unionisten te zetten, zowel mentaal als fysiek.