Mehssatou legt uit waarom het nu wel lukt bij Kortrijk en onder De Boeck niet

Kortrijk liet het na om de kloof op OH Leuven te verkleinen in de stand en blijft zo op 4 punten van de voorlaatste staan. Toch onthouden De Kerels veel positieve punten na de wedstrijd.

Op de vorige speeldag won Kortrijk van Standard, met nu een gelijkspel is dat goed voor een puike 4 op 6. Een kinderhand is snel gevuld? Het was Kortrijk dit seizoen nog niet gelukt om na een overwinning nog een keer een punt te pakken. Een 4/6 was bovendien ook een unicum dit seizoen.

En daar stopt het niet voor de West-Vlaamse club. Het is namelijk ook de eerste keer dit seizoen dat ze twee wedstrijden op rij de nul kunnen houden. Dat was ook iets dat spelers Sissako en Mehssatou uitdrukkelijk benadrukten na de partij.

Hamert de nieuwe coach dan zo hard op die defensieve stabiliteit? "Niet specifiek", vindt Sissako. "Al heeft hij wel een duidelijk plan. Hij wil van Kortrijk een ploeg maken die moeilijk te verslaan is."

"Geen ploeg die samen naar de oorlog trok"

Ook bij Mehssatou horen we dat de IJslandse trainer Freyr Alexandersson bezig is om van KVK een hecht blok te maken. "Hij geeft ons motivatie als groep", vertelt de rechtsachter.

"Er is meer solidariteit, het besef is er dat we samen voor de punten moeten strijden en niet ieder voor zich. Onder de vorige coach waren we misschien niet genoeg een ploeg die samen naar de oorlog trok", besloot Mehssatou.