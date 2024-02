Veel euforie en eindelijk ook punten voor KV Kortrijk, maar toch zit het in heel vieze papieren

Voor KV Kortrijk is het nieuwe jaar goed begonnen met veel punten. En toch ziet het er helemaal niet goed uit voor de West-Vlamingen.

KV Kortrijk pakte onder nieuwe trainer Freyr Alexandersson 5 op 9 en verloor nog niet. In drie wedstrijden pakte de IJslander de helft van de punten die Kortrijk in zijn 20(!) eerste wedstrijden verzamelde.

Mentaal zit het dus allemaal goed bij de West-Vlamingen, maar desondanks is het toch opnieuw een van de verliezers van de speeldag onderaan het klassement. De kloof met de drie ploegen boven hen is nu zes punten.

De veilige 13de is door de zege van Charleroi tegen Eupen nu al negen punten. Met nog slechts zeven wedstrijden te gaan lijkt dat stilaan onoverbrugbaar. Want het programma is nog loodzwaar.

Relegation play-off

Na zaterdag de levensbelangrijke wedstrijd thuis tegen Charleroi volgen er nog wedstrijden tegen STVV en Union en de laatste twee speeldagen tegen Antwerp en Anderlecht. Al hoeft het nog geen drama te zijn.

In die laatste zeven wedstrijden is het voor de Kerels nu zaak om zo veel mogelijk punten te pakken. De relegation play-off vermijden wordt bijna onmogelijk. En daarin wordt het alles of niets.