Franky Van der Elst is het helemaal niet eens met idee dat voetbal stevig zou beïnvloeden: "Daar gaan we toch echt niet mee beginnen? Dat ze eens gewoon doen"

Deze week kwam het nieuws naar buiten dat de FIFA een blauwe kaart zou willen introduceren. Een nieuwe regel waar veel voetballiefhebbers het niet mee eens zijn.

De blauwe kaart zou dan worden uitgedeeld aan spelers die bijvoorbeeld wangedrag vertonen richting de scheidsrechter. Dan moet de speler in kwestie tien minuten aan de kant zitten, een soort time-out.

In de voetbalwereld zijn ze in het algemeen helemaal niet wild van dat idee. Er wordt gesproken over het oplossen van problemen die er niet eens zijn. Ook Franky Van der Elst zit niet te wachten op zo'n regel.

"Dat idee van die blauwe kaarten… Daar gaan we toch echt niet mee beginnen? Dat ze ne keer gewoon doen. Ze hebben het al moeilijk genoeg met gele en rode kaarten alleen. Ik hoop dat dit idee een stille dood sterft. Zo’n plan, dat kan toch niet van voetbalmensen komen?", vertelde hij bij Het Nieuwsblad.

De FIFA reageerde al kort op de berichtgeving rond de blauwe kaart. 'De FIFA wil duidelijk maken dat berichten over de zogenaamde 'blauwe kaart' op topniveau in het voetbal onjuist en voorbarig zijn. Dergelijke tests zouden, indien uitgevoerd, beperkt moeten blijven tot testen op een verantwoorde manier op lagere niveaus, een standpunt dat de FIFA wil herhalen wanneer dit agendapunt wordt besproken tijdens de AVA van de IFAB op 2 maart', klinkt het op het X-account van de organisatie.