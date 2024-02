De schuld van Riemer? Parys zendt duidelijke boodschap uit naar Belgische refs

Na de zoveelste blunders van de Belgische scheidsrechters opperde Brian Riemer dat er voor de play-offs misschien wel een beroep moet gedaan worden op buitenlandse scheidsrechters om de wedstrijden in goede banen te leiden.

De Belgische refs liggen al een tijdje onder vuur en beterschap is er de laatste weken zeker niet te zien. Integendeel zelfs, er duiken telkens weer nieuwe discutabele fases op en dat komt de Belgische scheidsrechters niet ten goede.

Lorin Parys, CEO van de voetbalbond, laat zelfs weten dat er wel degelijk buitenlandse refs van de partij zullen zijn tijdens de play-offs, maar de kans lijkt maar heel erg klein dat dit gebeurde op aangeven van Riemer.

Nederlandse scheidsrechters in play-offs

Parys ziet een dergelijke actie ook niet als een zet tegen de Belgische scheidsrechters. “Dat is geen diskwalificatie van onze refs”, benadrukt Parys in Het Nieuwsblad. “Dat is in het verleden nog gebeurd, dat er teams uit vooral Nederland in ons land komen fluiten. Een soort uitwisseling.”

En dat gebeurt ook in de andere richting. Voor de play-offs zullen het opnieuw Nederlanders zijn die in de Jupiler Pro League komen fluiten, zo geeft Parys nog mee. Al heeft de voorzitter van de Pro League ook nog een duidelijke boodschap, naar trainers, spelers, clubs en fans, maar ook naar de scheidsrechters zelfs.

“Nog eens: het is niet zo dat de buitenlanders per definitie beter zijn maar onze refs moeten wel beter doen. Plus est en vous, scheidsrechters”, besluit Parys.