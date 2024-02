Seraing krijgt zware straf na vuurpijlen in Luikse derby, maar andere clubs ook de dupe

De derby tussen Seraing en Club Luik werd ontsierd door supportersgeweld. Er werden vuurpijlen op het veld gegooid.

De Pro League maakte begin deze maand bekend dat er een verbod op uitsupporters zou komen, als er wedstrijden moesten stilgelegd worden.

Supporters van Seraing konden de nederlaag tegen Club Luik (0-4) duidelijk niet verkroppen en gooiden pyrotechnisch materiaal op het veld.

De wedstrijd moest een tijdje stilgelegd worden. De club, sinds kort getraind door Mbaye Leye, moet nu drie wedstrijden afwerken zonder uitsupporters.

Seraing moet nu zonder supporters naar Beerschot (25 februari), Club NXT (15 maart) en Lommel (6 april). Er is alleen een officiële delegatie van vijftien bestuursmensen toegelaten. Seraing krijgt ook een boete van 10.000 euro.

Strikte toegangscontrole

De clubs die bezocht worden door Seraing moeten ook alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat er geen supporters van Seraing in het stadion geraken en zijn zo ook de dupe van dit hele verhaal, om nog niet te spreken over gemiste inkomsten.

Als er binnen de twaalf maanden een nieuw geval is van dezelfde club dan wordt een straf van vijf wedstrijden zonder uitsupporters uitgesproken. De boete in de Jupiler Pro League kan oplopen tot 50.000 euro. Voor de Challenger Pro League is dat 25.000 euro.