Speler van Union zag andere club uit top zes niet zitten: "Als er een grote club was gekomen..."

Union SG is de eenzame leider in de Jupiler Pro League. En dit jaar moet het derde keer, goede keer worden voor de landstitel.

Union SG is opnieuw aan een heel sterk seizoen bezig. Het team van trainer Alexander Blessin staat riant aan de leiding in de competitie, speelt de bekerfinale en is nog steeds Europees actief in de Conference League.

Eén van de mannen die het dit seizoen ontzettend goed doet is ongetwijfeld ook Gustaf Nilsson. Vorig jaar scoorde hij 10 doelpunten, maar was hij vaak geen basisspeler, al zal Victor Boniface daar voor een groot deel verantwoordelijk voor geweest zijn.

“Als ik een kans kreeg, dan heb ik die genomen”, zegt Nilsson aan La Capitale. “Maar het was inderdaad frustrerend. Door de coacheswissel begon iedereen dit seizoen helemaal opnieuw en dat was wel mooi meegenomen.”

Transfer in de maak voor Gustaf Nilsson?

Nilsson ligt nog tot midden 2025 onder contract bij Union SG. Of hij volgend seizoen nog in Brussel speelt, daar wil hij het voorlopig niet over hebben. Nochtans was er in de wintertransferperiode al de nodige interesse van KAA Gent.

“Ik wilde bij Union blijven”, gaat Nilsson verder. “Als er een grote club was gekomen, had ik er misschien nog over nagedacht”, klinkt het nog.

Wat er wel nog heel vaak in zijn hoofd speelt is opnieuw de selectie van de nationale ploeg van Zweden halen. In 2018 deed hij twee keer mee, maar sindsdien werd hij niet meer opgeroepen. “Het blijft een droom van mij, om er opnieuw bij te zijn. Als ik het goed doe bij Union, dan krijg ik wel een kans.”