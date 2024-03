Vijf voor twaalf? Analist vreest dat toekomst van Club Brugge in gevaar is

Club Brugge zit opnieuw in een seizoen waar het woord crisis vaak niet veraf is. Het wordt dringend tijd dat er iets gebeurt, horen we bij Tom Boudeweel.

Met de komst van Ronny Deila had er bij Club Brugge heel veel moeten gebeuren. Er werd vooral gekeken naar de leuze ‘No sweat, no glory’ die de voorbije jaren meer en meer een probleem wordt. Maar volgens analist Tom Boudeweel heeft blauwzwart dat enkel en alleen aan zichzelf te danken.

"Er is geen visie, geen strijdplan, geen variatie. Er zit geen schwung en geen grinta in. Het DNA van Club is al 2 jaar niet meer te zien”, vertelt hij bij Sporza. Hetgeen Club Brugge in Molde liet zien was bedroevend.

En naar we vernemen moet er dringend iets veranderen in het beleid van de club. “Er moet nu beslist worden waar ze naartoe willen en dan daarvoor de mensen aantrekken. Want zoals het nu evolueert, vrees ik dat Club Brugge verder zal blijven afglijden.”

Hans Vanaken is geen leider bij Club Brugge

Het type spelers dat nu bij Club Brugge speelt is niet meer wat het zou moeten zijn. De kern met mannen als Vanaken, Rits, Vormer en Mignolet is gehalveerd, waardoor de continuïteit verdwenen is in de visie van het voetbal.

“Rits of Vormer zijn er niet meer en Vanaken is niet echt een leider”, gaat Boudeweel verder. “Club Brugge is een verkoophuis geworden en dat zie je. De spelers die nu komen, komen niet voor Club Brugge, maar voor zichzelf en om een transfer te maken.”

De binding met publiek is daardoor helemaal verdwenen en we zien goed dat er geen team meer op het veld staat. De spelvreugde, die vroeger het handelsmerk was van Club Brugge, is al een heel eindje weg.