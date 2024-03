Filip Joos ziet het groots met Belg met verleden bij Anderlecht: "Voor hem zou ik een diplomatieke rel starten"

Mile Svilar kan niet meer de doelman van de Rode Duivels worden. Dat is door een juridische kwestie, zo blijkt. Filip Joos heeft er echter een zeer duidelijke mening over en zou er ook stappen toe ondernemen.

De reden waarom Svilar niet meer kan opgeroepen worden is niet omdat hij al opgeroepen werd voor één oefenmatch, maar wel omdat hij al Belgisch jeugdinternational geweest is. Aangezien hij volgens de FIFA dus al één keer van nationaal team veranderd is, kan dat volgens de regels geen tweede keer.

Domenico Tedesco legde dat vorige week ook uit aan de Belgische pers. Zonde, vinden de analisten in koor. En die hopen dat er toch eventueel nog actie wordt ondernomen om Svilar alsnog op een of andere manier aan België te binden.

© photonews

"Het is jammer en raar", aldus Steven Defour over de zaak van Mile Svilar in 90 Minutes. Filip Joos vindt het ook een gekke zaak: "Ik ben zeker dat als je doorzet ...", denkt hij dat er mogelijkheden liggen om de zaak om te draaien.

Diplomatiek incident overhebben voor Mile Svilar

"De regels zijn misschien strenger geworden. Juristen hebben het uitgezocht en ik geloof het allemaal wel", is de analist en commentator duidelijk.

"Misschien riskeer je een diplomatiek incident, maar ik zou het voor hem over hebben. Zeker in de situatie waarin we nu zitten."