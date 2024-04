Marc Degryse ziet dat Zeno Debast deze zomer nog voor verrassende optie kan kiezen waar Anderlecht-fans heel blij mee zouden zijn

De toekomst van de Anderlecht-verdediging is voorlopig nog heel onzeker. Jan Vertonghen denkt nog na over zijn volgende stap en Zeno Debast zal deze zomer waarschijnlijk vertrekken.

Zeno Debast heeft zich dit seizoen ongetwijfeld al flink in de kijker gespeeld. De verdediger ligt nog tot juni 2025 onder contract bij Anderlecht. Als de club hem wil verkopen, doet het dat best deze zomer.

Maar de clubs die hem volgen, zullen misschien wel willen wachten tot na het EK. Het valt nog af te wachten of Debast daar in de basis zal spelen, maar: "Een beresterk EK spelen of door de mand vallen, dat is dag en nacht verschil", merkt Marc Degryse op bij Het Laatste Nieuws.

"Als Anderlecht hem wil verkopen voor een goede prijs, moet het bidden dat het EK goed verloopt", gaat hij verder. Maar Degryse ziet nog een optie. Hij denkt dat Debast eventueel zelfs nog een seizoen bij paars-wit kan blijven.

"Maar als hij nu goede play-offs speelt en de titel pakt, is Anderlecht ook zeker van Champions League te spelen. Dan is het voor Debast geen ramp om met een verbeterd contract nog een jaar die CL-ervaring op te doen, en dan zou ook Vertonghen nog een jaar kunnen blijven."

PSV zou Degryse ook een leuke optie vinden voor de Rode Duivel. "Ik kijk altijd naar welke clubs echt aandringen op zijn komst. Vorig jaar was lang sprake van PSV. Als Debast een goed EK speelt, dan zal PSV met Ramalho — die al een dagje ouder is — wel nog eens komen aankloppen. En PSV speelt ook Champions League. Zo'n club zou ik een ideale tussenstap vinden."