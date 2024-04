'Deze sterkhouder van Belgische eersteklasser moet concurrentie aangaan met Lammens voor plaats onder lat bij Antwerp'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Zonder verrassingen neemt Antwerp FC in het tussenseizoen afscheid van Jean Butez. Senne Lammens krijgt zijn kans om de nieuwe nummer één van de uittredende landskampioen te worden. Al zal hij concurrentie krijgen.

De blessure van Jean Butez zorgt ervoor dat Senne Lammens enkele maanden vroeger dan verwacht tussen de palen staat bij Antwerp FC. Het jeugdproduct van Club Brugge krijgt volgend seizoen volop zijn kans.

De algemene verwachting is namelijk dat Butez zal vertrekken. Het contract van de Fransman op de Bosuil loopt nog tot medio 2026, maar de afspraken zijn gemaakt. Bovendien kan The Great Old de centen van de transfer héél goed gebruiken.

Enter Lammens. Al moet de 21-jarige doelman zich natuurlijk geen illusies maken. Bij een topclub hoort nu eenmaal concurrentie. Antwerp richt de pijlen op een andere sterkhouder uit de Belgische competitie.

Gaetan Coucke moet volgens Het Nieuwsblad de concurrentie aangaan met Lammens. De 25-jarige doelman is einde contract bij KV Mechelen en voelt zich klaar om (opnieuw) de stap naar een topclub te zetten.

Wie is volgend seizoen de doelman van Antwerp FC?

Enkele seizoenen geleden liep zijn avontuur bij KRC Genk niet van een leien dakje, maar ondertussen heeft Coucke de nodige jaren op de teller staan. En niet oninteressant voor Antwerp: hij is op het einde van het seizoen transfervrij op te pikken Achter De Kazerne.