Transfernieuws en Transfergeruchten 20/06: Buffel - Van Nistelrooy - Mueanta - Still

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 20/06 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Buffel - Van Nistelrooy - Mueanta - Still

Geen Club Brugge of Genk: 'Van Nistelrooy op weg naar tweedeklasser'

Ruud van Nistelrooy werd de voorbije maanden aan enkele Belgische clubs verbonden. Maar uiteindelijk komt hij op een totaal andere werkplek terecht. (Lees meer)

OFFICIEEL OH Leuven blij met nieuwe overeenkomst: "Extra mogelijkheden in aanval"

OH Leuven heeft Suphanat Mueanta voor een extra seizoen kunnen vastleggen. Hij wordt gehuurd van Buriram United. (Lees meer)

Bijna helemaal rond: 'RSC Anderlecht heeft nieuwe trainer voor Futures beet'

RSC Anderlecht was al een tijdje op zoek naar een nieuwe trainer voor de RSCA Futures. De kogel lijkt zo goed als door de kerk ondertussen. (Lees meer)