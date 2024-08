Frans talent weigert bod van Kompany, Duitser wordt volgende doelwit

Het zijn drukke dagen voor Vincent Kompany als coach van Bayern München. Net na de officiële presentatie van de nieuwe aanwinst Michael Olise is de Recordmeister alweer bezig met een volgende transfer.

Volgens Sky Sports journalist Florian Plettenberg heeft Frans toptalent Désiré Doué een bod van Bayern München geweigerd.

Doué maakte al veel indruk in Franrijk waarbij hij bij Stade Rennes al goed was voor acht doelpunten in 76 wedstrijden. Het is nog afwachten waar het 19-jarige talent zal spelen komend seizoen.

De Duitse club bespaart volgens Plettenberg tussen de €50 en €60 miljoen door de afwijzing van Doué. Dit bedrag stelt Bayern München in staat om zich nu te richten op een andere toptransfer.

Zo wil de club van Kompany heel graag Florian Wirtz binnenhalen. De Duitse middenvelder heeft afgelopen seizoen zowel met de Duitse nationale ploeg als met Bayer Leverkusen heel veel indruk gemaakt.

Volgens Transfermarkt is de transferwaarde van Wirtz zo’n 130 miljoen waard, wat meer dan het dubbele is van de som die Bayern aanvankelijk voor Doué had geboden. Het is dus afwachten over Bayern deze som effectief zal neerleggen voor de 21-jarige Duitser.

Wat de uitkomst nog mag geven. De druk om prijzen te pakken is hoog, en alle ogen zullen gericht zijn op de prestaties van Bayern in de komende maanden. Kompany en zijn team zullen vrijdag al hun eerste test ondergaan in de Duitse bekerwedstrijd tegen amateurclub Ulm.