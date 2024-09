Onze trainersbarometer: is uw coach nog veilig? Deze twee zitten het meest op de wip

De interlandbreak is alweer ten einde. En dat hebben we in de Belgische competitie weten te overleven zonder extra ontslagenronde. Maar dat wil niet meteen iets zeggen over de komende weken en maanden. Diverse coaches voelen het stilaan heet worden.

Zeer veilig: Felice Mazzu, Thorsten Fink, Rik De Mil, Vincent Euvrard, Timmy Simons

KRC Genk is de leider in de Jupiler Pro League. Het kocht Thorsten Fink weg bij STVV en dat zorgt voor heel wat goede prestaties tot dusver in de competitie. Ondertussen hebben ze bij STVV dan weer een nieuwe coach gevonden met Felice Mazzu. Hij speelde al één wedstrijd ... en won die ook meteen. Ook hij is dus vanzelfsprekend voorlopig zeer veilig en niet echt meteen iemand die zal worden ontslagen.

Rik De Mil doet het geweldig en verrassend goed bij Charleroi, terwijl Vincent Euvrard het bij revelatie en nieuwkomer Dender ook voorspoedig doet. Ook Timmy Simons is ondertussen zeer goed bezig bij KVC Westerlo. De drie nieuwe coaches laten hun ploegen bovendien ook vrij tot zeer goed spelen, dus dat is genieten.

Veilig: Nicky Hayen, Wouter Vrancken, Besnik Hasi, Ivan Leko, Freyr Alexandersson

Club Brugge heeft de start van het kampioenschap niet al te slecht ingezet. Bovendien mag het in de Champions League aantreden en kan het daar ook voor heel wat leuke resultaten gaan zorgen. Het is dankzij Nicky Hayen dat Club Brugge kampioen is geworden, dus heeft hij sowieso nog heel wat krediet. Ze willen in Brugge niet dezelfde fout maken als vorig seizoen en iemand te snel ontslaan. Hetzelfde mag gezegd worden bij Kortrijk: zij hebben zich weten te redden dankzij Freyr Alexandersson en dat zorgt voor veel krediet.

Wouter Vrancken is nieuw bij KAA Gent en heeft heel wat krediet van nieuwe sterke man Sam Baro, terwijl Besnik Hasi ook wat heeft neergezet bij Mechelen vorig seizoen en Ivan Leko het verrassend goed doet met niet eens zo'n topselectie bij Standard. Zij lijken ook Nieuwjaar te kunnen halen.

Voorlopig veilig: Jonas De Roeck, Sébastien Pocognoli

Bij Royal Antwerp FC gaat het een beetje op en af. De 6-0 tegen Standard zal opnieuw voor vertrouwen hebben gezorgd, het Europese parcours is wel een doorn in het oog. De club moet voor het eerst eigenlijk echt omgaan met verwachtingen en bevestigen is altijd moeilijk. Toch moet De Roeck zich geen zorgen maken, tenzij het snel achteruit zou gaan.

Hetzelfde voor Felice Mazzu. De resultaten van Charleroi zijn niet om over naar huis te schrijven, maar hij geniet wel veel respect binnen Het Zwarte Land. Hij lijkt zelf de beste optie om de club dit jaar opnieuw naar veiliger oorden te brengen, een trainerswissel zou eerder voor onrust kunnen zorgen.

Toch maar opletten: Oscar Garcia, Miron Muslic

Ook Miron Muslic heeft na het geweldige seizoen vorig jaar heel wat krediet opgebouwd bij zijn team. Met 4 op 18 is het dit seizoen echter heel wat minder. Het behalen van een Europese poulefase kan een en ander verbloemen, maar toch zal Muslic de komende weken en maanden moeten opletten. Een combinatie van blijven verliezen in België mét slechte resultaten in Europa (met eventuele zware opdoffers) zou hem in gevaar kunnen gaan brengen.

Bij OH Leuven wilden ze dit seizoen een extra stap zetten. Tot op heden lijkt die extra stap nog niet gezet te zijn. De Leuvenaars spelen zeer wisselvallig. De tien punten die ze nu hebben zetten hen op een veilige plaats, maar een negatieve reeks zou de zaak kunnen doen omslaan.

Op de wip: Brian Riemer, Dirk Kuyt

Bij RSC Anderlecht is het voetbal niet om over naar huis te schrijven dit seizoen. En dus lijkt het bij paars-wit stilaan einde verhaal voor Brian Riemer te zijn. Tot op heden krijgt hij de boel niet op de rit en de fans beginnen ook al te morren. Zijn eindeloos positivisme begint stilaan tegen hem te werken. Een ultimatum werd al gesteld en dus is de vraag hoelang Riemer het nog kan volhouden.

Hetzelfde mag gezegd worden van Dirk Kuyt bij Beerschot. Met 1 op 21 en een doelsaldo van -11 gaat het niet goed met de promovendus. Er was weinig transferbudget, maar Kuyt krijgt de boel niet op de rails. Als dat negatief verhaal blijft aanhouden, dan is het een kwestie van weken richting volgende interlandbreak.

Overigens moeten we ook opmerken dat het héél opvallend is dat er maar twee coaches zijn die in juli 2023 aan het vorige voetbalseizoen zijn begonnen bij hun huidige club. Het gaat over Brian Riemer en Miron Muslic. Eens te meer doet het transferkerkhof zijn naam alle eer aan.