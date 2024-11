Vele blessures bij Antwerp zijn toch geen toeval meer? Jonas De Roeck legt het haarfijn uit

Royal Antwerp FC zit met ontzettend veel spelers die geblesseerd zijn. De aanhang begint in de richting van trainer Jonas De Roeck te kijken.

Denis Odoi, Björn Engels, Mahamadou Doumbia, Michel-Ange Balikwisha, Jaïro Riedewald, Jelle Bataille. Het lijstje met afwezigen bij Royal Antwerp FC groeit alsmaar aan.

Bij de supporters wordt de situatie met argusogen gevolgd. Hier en daar is er te horen dat er onder trainer Jonas De Roeck te hard getraind wordt.

“We zijn de eersten om deze situatie kritisch te analyseren naar de toekomst toe. Toch zie ik geen bepaalde tendens. Sommige blessures zijn moeilijk te verklaren. We doen bovendien veel proactieve tests rond spiervermoeidheid”, vertelt de trainer aan Gazet van Antwerpen.

Al klinkt ook een ander geluid: dat spelers te snel op de rem gaan staan en wie licht twijfelachtig is automatisch thuisblijft. “Dat denk ik niet. Wil je competitief zijn, dan moet je fit zijn. Aan tachtig procent kan je niet spelen. Ongeacht de naam van de speler maken we daarin een duidelijke keuze.”

De interlandbreak is in ieder geval welgekomen. “Het verlangen naar de interlandbreak is bij iedereen nu groter. Dat heeft met de resultaten te maken en ook met het koudere weer en de velden die zwaarder worden. Dat is eigen aan de tijd van het jaar.”