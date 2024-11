De twaalf onvermoeibare krijgers: zes doelmannen, drie man van de 'grote clubs' en drie leuke verrassingen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

We zijn inmiddels halfweg de reguliere competitie. KRC Genk is herfstkampioen, maar er zijn nog een aantal andere zaken zeker het uitspitten waard. Zo zijn er - zoals elk jaar - een aantal krijgers die er een erezaak van maken om zo weinig mogelijk minuten te missen op een jaargang.

Vorig seizoen was Matte Smets zo een van de spelers die er een erezaak van maakte om geen enkele wedstrijd of zelfs maar een speelminuut te missen, maar STVV is natuurlijk KRC Genk niet - zo blijkt.

Bij zijn nieuwe club incasseerde hij ondertussen al twee gele kaarten - bij De Kanaries was hij meer dan 50 wedstrijden prof zonder één kaartje - en tegen Dender speelde hij niet en tegen Mechelen maar een dikke helft.

De club van 1350 (speelminuten)

Een aantal andere spelers hebben ondertussen wel nog steeds het maximum van 1350 speelminuten achter hun naam staan. In totaal zijn ze halfweg de reguliere competitie nog met amper twaalf. Daarbij logischerwijze een aantal doelmannen, want die verliezen minder snel hun plaats én worden bovendien ook niet eens vijf minuten voor het einde van een wedstrijd gewisseld of dergelijke meer.

Ortwin De Wolf, Simon Mignolet, Senne Lammens, Colin Coosemans, Tobe Leysen en Anthony Moris zijn in dat geval. Maar naast de zes doelmannen zijn er ook nog zes veldspelers die dit seizoen nog niets misten.

Mechele, Watanabe en Van Den Bosch

Tsuyoshi Watanabe is er zo eentje. Hij is de man die bij KAA Gent meteen op het wedstrijdblad wordt geschreven, waar Torunarigha en Mitrovic meer onderling worden gewisseld en er ook op de backs al eens wordt geschoven.

Het is duidelijk dat Vrancken niet zonder hem kan, en dat kan ook gezegd worden van Zeno Van Den Bosch voor Jonas De Roeck. De meeste verdedigers van Antwerp waren dit seizoen al eens geblesseerd en dus is de jonge verdediger de man waar het eerst naar wordt gekeken.

Bij het Club Brugge van Nicky Hayen zit Brandon Mechele in hetzelfde schuitje. De voorbije seizoenen moest hij af en toe de nodige kritiek slikken, maar net als Hans Vanaken beseft hij wat hij kan en wat hij niet kan en zo is hij incontournable geworden voor blauw-zwart.

Verder staan er nog een aantal verrassende namen of namen die minder worden genoemd bij de krijgers met 1350 speelminuten. Met Kobe Cools van Dender is er nog een vierde central verdediger opgenomen in de lijst.

Hij is voor Timmy Simons een verlengstuk op het veld. Het jeugdproduct van Anderlecht is na een periode in Luxemburg bij Dudelange een van de promotiemakers van Dender die de stap hogerop moeiteloos heeft gezet.

O'Neill en Haspolat

En dan zijn er nog twee verdedigende middenvelders. Ivan Leko twijfelt geen seconde aan Aiden O'Neill, terwijl ze bij Westerlo Dogücan Haspolat als eerste op het veld brengen.

Beiden maken indruk met hun duelkracht en daardoor zit O'Neill wel al aan drie gele kaarten en Haspolat aan vier gele kaarten. Er lijkt dit seizoen dus nog wel eens een schorsing te komen, waardoor ze uit dit rijtje zouden gaan verdwijnen.