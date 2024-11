Ontdek wie de belangrijkste spelers zijn in de Jupiler Pro League tot nu toe

We zijn inmiddels halfweg de reguliere competitie. KRC Genk is herfstkampioen, maar er zijn nog een aantal andere zaken zeker het uitspitten waard. Wie wordt topschutter én wie zijn de belangrijkste spelers voor hun team? Dat bekeken we eens voor u.

Kasper Dolberg is de nieuwe topschutter in de Jupiler Pro League. Met dank aan zijn doelpunten die hij afgelopen weekend maakte tegen KAA Gent. Met tien doelpunten is hij voorlopig dé man in de Belgische competitie. Hij kreeg dan ook al veel lof de voorbije dagen.

De kloof is wel niet groot, want Tolu Arokodare staat op negen stuks en Adriano Bertaccini heeft al acht keer gescoord voor STVV. Met Ondrejka en Chery staan er twee spelers van Antwerp op zeven eenheden, net als Denkey en Heymans.

Denkey bijna weg van Belgische velden

Binnenkort zien we Denkey wel vertrekken uit de Belgische competitie. Hij gaat zichzelf dus al zeker niet opvolgen als topschutter in de Jupiler Pro League. Maar wie dan wel? Dat is een vraag die we ook graag aan u stellen in onze poll.

Met Tzolis (sinds vorig weekend op zes), Janssen (5 goals), Vanaken (5 goals) en onder meer Max Dean en Promise David met vier doelpunten zijn er nog wel een paar mogelijke gegadigden - of ziet u nog andere kanshebbers? De weg is nog lang, zoveel is duidelijk.

Goalgetters bij de vleet

Als het gaat over wie de belangrijkste speler voor zijn team tot dusver was, dan kunnen we dat uiteraard op heel veel verschillende manieren interpreteren. Sommige doelmannen zijn van groter belang dan doelpuntenmakers, maar toch.

Qua samengeteld aantal doelpunten en assists komen we bij Tolu Arokodare, die met negen goals en drie assists een voet heeft in twaalf doelpunten. Daarmee gaat hij Dolberg (10+1), Chery (7+4), Ondrejka (7+4), Hans Vanaken (5+6) en Vincent Janssen (5+6) vooraf die allen op elf staan.

Heymans en Zeqiri van grootste belang

Die laatste twee zijn met zes assists dan weer op dit moment de assistenkoningen volgens de statistieken van Transfermarkt. Met Stroeykens en Surdez staan er twee andere creatievelingen op vijf beslissende passes.

En dan is er nog het relatief aandeel van de doelpunten. Zoals Liverpool zonder de goals en assists van Mo Salah momenteel maar dertiende zou staan in de Premier League, zijn er ook in België een aantal spelers die een grotere invloed hebben op hun team.

Zo scoorde Daan Heymans zeven van de veertien doelpunten van Charleroi, terwijl Andi Zeqiri op vijf van de tien zit voor Standard. Daarmee zijn beiden dus maker van liefst de helft van de doelpunten van hun team. Onmisbaarheid zit ook daarin.

Anthony Moris is dan weer de clean sheet-koning met al acht keer de nul gehouden. Als zijn Union SG de weg naar doel iets vlotter zou vinden, dan spelen de Brusselaars zeker opnieuw helemaal bovenin mee. Coosemans staat op zeven, Van Crombrugge, De Wolf en - verrassend? - Epolo staan op zes.