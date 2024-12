"Dat maakt het verschil bij topclubs": Rik De Mil verklaart het succes van Club Brugge

Alles of niets was het voor Club Brugge tegen Sporting Lissabon. Het werd uiteindelijk alles in de Champions League.

Club Brugge heeft een broodnodige zege gepakt in de Champions League. Door deze overwinning is de kwalificatie voor de tussenronde zo goed als een feit. Het winnende doelpunt werd gescoord door Casper Nielsen. Nochtans pakt hij dit seizoen bitter weinig speelminuten, maar precies hij deed het voor Club Brugge. Nielsen stond nog maar vijf minuten op het veld toen hij toesloeg. Dat heeft Nicky Hayen heel goed bekeken. Hij probeert iedereen zoveel mogelijk bij alle successen te betrekken. “Iedereen zal aan spelen toekomen”, verwijst Rik De Mil bij VTM naar de drukke maand januari die eraan komt voor Club Brugge. “Dat zorgt voor de blijvende cohesie, maar ook de professionaliteit van iemand als Casper Nielsen.” “Hij maakt weinig minuten”, gaat De Mil verder. “Maar staat altijd klaar om het team te helpen en dagelijks keihard werkt. Dat maakt het verschil bij topclubs.”