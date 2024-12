Vital Borkelmans waarschuwt Felice Mazzu: "Vergelijk het maar met Cercle"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

STVV leek na de komst van Felice Mazzu gereanimeerd. Ondertussen staan de Kanaries echter weer in de gevarenzone.

STVV kon afgelopen weekend maar voor weinig tot geen gevaar zorgen op bezoek bij KAA Gent. Dat is ook logisch, zo oordeelt Vital Borkelmans, als je met vijf man achterin speelt en ook twee middenvelders defensief opstelt.

Bertaccini had opnieuw zijn momenten, maar scoren lukte niet. “De smaakmaker van de Kanaries kreeg gewoon te weinig steun. Wat ik niet goed begrijp: waarom met zoveel volk achterin blijven en wachten op hopelijk één momentje?”, vraagt Borkelmans zich af in Het Belang van Limburg.

Na de komst van Mazzu zette STVV in de rangschikking enkele stappen vooruit, maar die zijn ondertussen weer weg. De Kanaries zijn momenteel dertiende, de plek die niemand wil hebben in de rangschikking.

“Als STVV zo lang met vijf man achteraan blijft en zo weinig creëert, heeft het geen recht op meer”, is Borkelmans heel erg duidelijk. “Mazzu kan niet zeggen dat zijn ploeg het goed gedaan heeft want al bij al gingen ze met die behoudende aanpak de boot in.”

Op die manier zal STVV het heel erg moeilijk hebben. “De bekerzege was mooi, allemaal goed en wel. Ik vergelijk het een beetje met Cercle. Die hebben zich ook al getoond op het Europese toneel, maar per slot van rekening moet je wel vooral punten pakken in de Belgische competitie.”