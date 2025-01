Keano 'Kiki' Vanrafelghem droomt van de absolute top na moeilijke jeugdperiode bij Club: "Niet omdat ik niet kon voetballen, maar..."

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Keano 'Kiki' Vanrafelghem is niet bang om groot te dromen. De 21-jarige aanvaller van KV Mechelen wil niet alleen bij een topclub spelen, maar zelfs de Ballon d'Or winnen. "Misschien lijkt dat onrealistisch, maar ik geloof erin", zegt hij in de Gazet van Antwerpen.

Zijn ambitie lijkt misschien gewaagd, maar Vanrafelghem wijst op zijn eigen parcours. “Toen ik negen maanden geleden zei dat ik in 1A zou spelen, geloofde ook niemand mij. Maar kijk nu.”

De aanvaller speelde jarenlang in de jeugd van Club Brugge en leek daar te kunnen doorbreken. Toch kreeg hij geen kans.

“Ze schreven me af. Niet omdat ik niet kon voetballen, maar omdat ik te kinderachtig was. Ze konden niets met mij aanvangen, vooral mentaal dan. Ik was te kinds, denk ik.”

Toch is hij niet boos op Club Brugge. “Mijn liefde voor blauw-zwart blijft groot, maar sommige mensen geloofden niet in mij.”

Na zijn vertrek vond hij een nieuwe kans bij Patro Eisden, waar hij zich opnieuw in de kijker speelde. Zijn naam werd er snel populair bij de supporters, die hem zelfs een eigen lied gaven. Nu hoopt hij dat ook de fans van KV Mechelen iets bedenken. “Misschien iets met ‘Kakker Kiki’", besluit de aanvaller.