Veel beweging in 't Kuipje: Westerlo neemt afscheid van overbodige keeper en verwelkomt oude bekende

De wintermercato is voorbij, maar in 't Kuipje was het de afgelopen dagen nog druk. Sinan Bolat wordt voor de rest van het seizoen verhuurd aan het Turkse Kasimpasa, terwijl Jan Bernat terugkeert van zijn uitleenbeurt bij DAC.

Sinan Bolat had het moeilijk bij Westerlo. Hij begon het seizoen als eerste doelman, maar werd al snel gepasseerd door Koen Van Langendonck. Toen Andreas Jungdal erbij kwam, werd Bolat zelfs derde keeper. Omdat hij minder speeltijd kreeg, vertrekt hij nu volgens Het Nieuwsblad naar Kasimpasa, de nummer 8 in de Turkse Süper Lig. Bolat heeft nog een contract tot 2026 bij Westerlo. Aan de andere kant keert Jan Bernat na een half jaar terug van zijn uitleenbeurt bij het Slowaakse DAC. Na een kruisbandblessure hoopt hij nu bij Westerlo zijn carrière weer op te pakken. Bernat speelde dit seizoen niet veel bij DAC en zijn laatste basisplaats was al in september. Toch krijgt hij nu in Westerlo opnieuw een kans. Hij heeft nog een contract tot het einde van het seizoen, met een optie voor een extra jaar. Met de komst van Bernat krijgt Westerlo extra kracht op het middenveld. Hij speelde reeds 36 wedstrijden voor de Kemphanen en wist daarin tien keer te scoren.