Straffe taal over falende sterkhouder: "Heb echt het gevoel dat hij niet graag bij Anderlecht zit"

RSC Anderlecht begon met ups en downs aan het nieuwe jaar. Dat kan je ook zeggen over het hele seizoen van Leander Dendoncker.

Afgelopen zomer haalde Jesper Fredberg nog Leander Dendoncker naar RSC Anderlecht. Op papier een stevige injectie van kwaliteit, maar toch loopt het niet zo eenvoudig voor hem.

De opdracht om absolute sterkhouder te worden is nog altijd niet gelukt. Het ging met stevige ups en downs voor Dendoncker, terwijl de verwachtingen toch veel hoger lagen.

“Dendoncker mag toch eens in de spiegel kijken. Ik heb echt het gevoel dat hij niet graag bij Anderlecht zit”, steekt Sam Kerkhofs van wal in 90 Minutes.

Filip Joos denkt dat Dendoncker een miscast was, dat hij niet gebruikt wordt op de manier dat het zou moeten zijn. “Hij heeft ten eerste heel weinig op het middenveld mogen spelen”, klinkt het.

“"Er is superveel met hem geschoven en hij heeft nooit kunnen acclimatiseren centraal op het middenveld, wat toch zijn beste positie is volgens mij. Dendoncker is bovendien een dienstbare speler. Maar in dienst van wie kan je nu spelen bij Anderlecht?”

Ook Joos had veel verwacht, maar het komt er voorlopig niet uit. “Terwijl ik wel dacht dat het een goede transfer was. Ook met het WK in Qatar in mijn hoofd, waar hij op het allerhoogste niveau écht goed was. En dan nog eens als verdediger”, besluit Joos.