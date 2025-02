Dit gaat Antwerp niet leuk vinden: VAR van donderdag fluit zondag Anderlecht-Antwerp

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De Belgische voetbalbond heeft Jan Boterberg aangeduid als scheidsrechter voor de clash tussen Anderlecht en Antwerp komende zondag.

Opvallend, want Boterberg was donderdag de VAR tijdens de bekerwedstrijd tussen beide teams en ligt onder vuur vanwege zijn mogelijke rol bij de rode kaart van Denis Odoi.

Bij Antwerp vermoeden ze dat Boterberg ingreep bij de tweede gele kaart van Odoi, terwijl dat volgens de regels niet is toegestaan. De club zou daarom de communicatie tussen de VAR en scheidsrechter Jasper Vergoote willen opvragen. Een onderzoek moet uitwijzen of er sprake was van een overtreding van het VAR-protocol.

Toch bleek uit de beelden dat Vergoote zelf had gezien hoe Odoi de bal richting de dug-out gooide, wat de rode kaart enigszins rechtvaardigt. Antwerp-coach Jonas De Roeck noemde de situatie echter “bizar” en vroeg zich af waarom de kaart zo laat werd gegeven.

De aanstelling van Boterberg zal bij Antwerp niet in goede aarde vallen. De frustraties liepen na de bekeruitschakeling al hoog op, met boze fans die de scheidsrechters bekogelden met bier bij het verlaten van het veld.

Zondag krijgen beide ploegen een kans op sportieve revanche. Of Boterberg opnieuw in het oog van de storm belandt, valt nog te bezien.