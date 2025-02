Referee Department absoluut niet te spreken over Antwerp na zware uitlatingen richting arbitrage

Antwerp haalde ferm uit naar de arbitrage na het gelijkspel tegen Anderlecht, waardoor de club uit de beker ligt. Het Referee Department is hier absoluut niet blij mee.

Antwerp speelde donderdagavond 2-2 gelijk tegen Anderlecht in de halve finale van de Croky Cup. Niet genoeg om door te stoten, aangezien Anderlecht de heenmatch met 1-0 had gewonnen.

Het was een moeilijke avond, vooral omdat Odoi na ongeveer een halfuur spelen al van het veld moest na zijn tweede gele kaart. Hier was heel wat om te doen.

Hij gooide een bal naar de bezoekende bank, maar tussen zijn daad en en de tweede gele kaart zat heel wat tijd. The Great Old betwiste of de beslissing wel zonder VAR was genomen.

Want dat mag uiteraard niet, de VAR als hulplijn gebruiken om een tweede gele kaart uit te delen. Dat lieten ze na afloop ook al heel duidelijk merken.

Volgens Het Nieuwsblad is het Referee Department absoluut niet te spreken over de houding van Antwerp. Verder zou het Referee Department ook volhouden dat de communicatie verliep tussen Vergoote en zijn assistenten.