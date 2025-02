De Bilde is formeel over titeldebat na Anderlecht - Antwerp

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

RSC Anderlecht won op zondagmiddag de topper van de speeldag tegen Royal Antwerp FC. Het heeft zo de vierde plaats ook overgenomen van de Antwerpenaars. Maar hoe hoog mogen beide ploegen dit seizoen echt mikken?

KRC Genk staat ook na 25 speeldagen nog op kop in de Jupiler Pro League. Club Brugge staat op zes punten, Union SG volgt al op elf eenheden. Anderlecht is het nieuwe nummer vier op vijftien punten, Antwerp staat nu vijfde op zeventien stuks.

Genk en Club Brugge baas?

Genk en Club Brugge hebben dit seizoen al veel indruk gemaakt, over Anderlecht en Antwerp wordt met veel minder lof gesproken. Ook de topper tussen beiden had eigenlijk niet al te veel om het lijf.

Dolberg bewees wel opnieuw dat hij het doel weet staan, maar echt zwierig voetbal kregen we in het Lotto Park niet te zien - al had dat mogelijk ook wel wat te maken met de lamentabele staat van de grasmat.

Wat kunnen Anderlecht en Antwerp?

Anderlecht en Antwerp moeten tegen de play-offs zeker nog stappen zetten als ze dan ook echt om de titel willen spelen. Al is het voor Gilles De Bilde nu al duidelijk dat het niet zal gebeuren.

"Het is alweer duidelijk gebleken dat Genk en Club Brugge op een niveau hoger spelen", ziet hij geen kansen voor Anderlecht noch Antwerp.