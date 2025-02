"Hopelijk belanden ze niet in Anderlecht": Johan Boskamp krijgt de volle laag over zich heen

Donderdag won Ajax in de Europa League met 0-2 van Union SG. Zowel voor als na de wedstrijd was er enorm veel te doen over het veld.

Union SG werkt zijn Europese wedstrijden in het Koning Boudewijnstadion af. Het veld is er echter heel erg aan toe. Het zag er zelfs naar uit dat de Brusselaars hun match tegen Ajax elders zouden moeten spelen. Uiteindelijk werd het veld toch goedgekeurd, maar ideaal om op te voetballen was het uiteraard niet. In Nederland werd stevig gelachen met het veld waar Ajax op moest spelen. Volgens Johan Boskamp werd er een dag of drie gespot met het veld. “Als halve Belg kreeg ik woensdag ook de volle laag in de Kuip”, vertelt Boskamp aan Het Belang van Limburg. “Ze boden me spontaan bladblazers aan om te helpen met het droogblazen van dat veld.” Boskamp begrijpt het niet dat een veld er zo slecht bij kan liggen. Boskamp zou Boskamp niet zijn mocht hij niet met een ferme kwinkslag zijn betoog afsluiten. “Ik heb in mijn leven wel wat slechte velden gezien, maar dit was wel echt extreem. Zelfs de wormen zijn vertrokken op zoek naar een mooier stukkie grond. Hopelijk belanden ze niet in Anderlecht”, grapt hij.





